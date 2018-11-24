Порошенко уволил главу Черновицкой обладминистрации Фищука

Фото: Александр Фищук (bukoda.gov.ua)

Александр Фищук уволен по собственному желанию

Президент Украины Петр Порошенко уволил Александра Фищука с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №389/2018 от 23 ноября, опубликованный на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, Фищук уволен по собственному желанию.

"Уволить Фищука Александра Георгиевича с должности председателя Черновицкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе.

Напомним, 22 ноября президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности председателя Луганской областной государственной администрации.

Как писало РБК-Украина, на этой неделе президент Петр Порошенко продолжил ротацию руководителей областей перед президентскими выборами. Ранее правительство согласовало проекты указов президента об увольнении, помимо Гарбуза и Фищука, также главы Киевской ОГА Александра Горгана и Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.