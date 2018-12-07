Порошенко звільнив посла України в Сенегалі, Ліберії, Габоні і Кот-Д'івуарі

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Овчаренко обіймав свою посаду з 2013 року

Президент України Петро Порошенко звільнив Олександра Овчарова з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Республіці Сенегал і за сумісництвом посла в Габонській Республіці, Республіці Кот-д'Івуар і Республіці Ліберія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України.

Відповідний указ №418/2018 був опублікований в п'ятницю, 7 грудня 2018 року.

Зазначимо, Олександр Овчаров був призначений на посаду Надзвичайного і Повноважного посла України в Сенегалі в грудні 2013 року. З 2016 року Овчаров став за сумісництвом послом в Габоні, Ліберії та Кот-д'Івуар.

Раніше повідомлялося, що Порошенко звільнив голову Чернівецької обладміністрації Фищука. Повідомляється, що Фищука було звільнено з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою

Нагадаємо, Порошенко звільнив постійного представника в АР Крим Бабіна. В указі президента йдеться, що рішення про звільнення було прийнято згідно з поданою заявою.