Порошенко уволил главу Перечинской РГА Олефира, устроившего смертельное ДТП

Порошенко уволил Олефира согласно с его заявлением

Президент Украины Петр Порошенко уволил председателя Перечинской райгосадминистрации (РГА) Виктора Олефира, который устроил смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на Закарпатье. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как отмечается, Порошенко уволил Олефира согласно его заявлению.

"Уволить Олефира Виктора Ивановича с должности председателя Перечинской районной государственной администрации Закарпатской области в связи с поданным им заявлением", - говорится в распоряжении Порошенко.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, 13 июля текущего года пьяный чиновник сбил двух женщин, одна погибла сразу, другая - в больнице. Как выяснилось, аварию совершил Олефир.

Сейчас, по решению суда, Олефир арестован до 11 сентября.