Порошенко звільнив голову Перечинської РДА Олефіра, який влаштував смертельну ДТП

Порошенко звільнив Олефіра згідно з його заявою

Президент України Петро Порошенко звільнив голову Перечинської райдержадміністрації (РДА) Віктора Олефіра, який влаштував смертельну дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) на Закарпатті. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Як зазначається, Порошенко звільнив Олефіра згідно з його заявою.

"Звільнити Олефіра Віктора Івановича з посади голови Перечинської районної державної адміністрації Закарпатської області згідно з поданою ним заявою", - йдеться у розпорядження Порошенка.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, 13 липня поточного року п'яний чиновник збив двох жінок, одна загинула одразу, інша - у лікарні. Як з'ясувалось, аварію скоїв Олефір.

Наразі, за рішенням суду, Олефір арештований до 11 вересня.