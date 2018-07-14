У Закарпатській області п'яний чиновник влаштував смертельну ДТП
В результаті ДТП загинула жінка
У Перечині Закарпатської області п'яний чиновник влаштував дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), в результаті якої загинула жінка. Про це йдеться в повідомленні поліції Закарпатської області.
Повідомляється, що аварію влаштував голова Перечинської районної державної адміністрації Віктор Олефір, який на момент ДТП, за висновком Закарпатського обласного наркологічного диспансеру перебував в стані алкогольного сп'яніння. За даними поліції, позашляховик під його керуванням збив двох жінок, одна з яких загинула на місці. Другу постраждалу доставили до лікарні з важкими травмами.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).
Фото: ДТП у Закарпатській області (mukachevo.net)
Голова Перечинської РДА ледь стоїть на ногах
Оприлюднено відео з місця смертельної ДТП, як голова Перечинської РДА ледь тримається на ногахОпубліковано Mukachevo.net П'ятниця, 13 липня 2018 р.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, в результаті чого загинули чотири людини.