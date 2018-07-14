У Закарпатській області п'яний чиновник влаштував смертельну ДТП

В результаті ДТП загинула жінка

У Перечині Закарпатської області п'яний чиновник влаштував дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), в результаті якої загинула жінка. Про це йдеться в повідомленні поліції Закарпатської області.

Повідомляється, що аварію влаштував голова Перечинської районної державної адміністрації Віктор Олефір, який на момент ДТП, за висновком Закарпатського обласного наркологічного диспансеру перебував в стані алкогольного сп'яніння. За даними поліції, позашляховик під його керуванням збив двох жінок, одна з яких загинула на місці. Другу постраждалу доставили до лікарні з важкими травмами.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Фото: ДТП у Закарпатській області (mukachevo.net)

Голова Перечинської РДА ледь стоїть на ногах Оприлюднено відео з місця смертельної ДТП, як голова Перечинської РДА ледь тримається на ногах Опубліковано Mukachevo.net П'ятниця, 13 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, в результаті чого загинули чотири людини.