У Закарпатській області п'яний чиновник влаштував смертельну ДТП

Новини Надзвичайні події 14.07.2018 - 11:47
Фото: ДТП у Закарпатській області (mukachevo.net)
Фото: ДТП у Закарпатській області (mukachevo.net)

В результаті ДТП загинула жінка

У Перечині Закарпатської області п'яний чиновник влаштував дорожньо-транспортну пригоду (ДТП), в результаті якої загинула жінка. Про це йдеться в повідомленні поліції Закарпатської області.

Повідомляється, що аварію влаштував голова Перечинської районної державної адміністрації Віктор Олефір, який на момент ДТП, за висновком Закарпатського обласного наркологічного диспансеру перебував в стані алкогольного сп'яніння. За даними поліції, позашляховик під його керуванням збив двох жінок, одна з яких загинула на місці. Другу постраждалу доставили до лікарні з важкими травмами.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

У Закарпатській області п'яний чиновник влаштував смертельну ДТП
У Закарпатській області п'яний чиновник влаштував смертельну ДТП
У Закарпатській області п'яний чиновник влаштував смертельну ДТП
 

Фото: ДТП у Закарпатській області (mukachevo.net)

 
Голова Перечинської РДА ледь стоїть на ногах

Оприлюднено відео з місця смертельної ДТП, як голова Перечинської РДА ледь тримається на ногах

Опубліковано Mukachevo.net П'ятниця, 13 липня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області зіткнулися вантажівка і мікроавтобус, в результаті чого загинули чотири людини.

 

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Теги:  ДТП,  Закарпатська область,  чиновники  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС