Порошенко уволил главу Херсонской ОГА

Андрей Гордеев официально уволен с должности главы Херсонской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ обнародован на сайте президента Украины.

В частности, президент Петр Порошенко своим указом уволил Гордеева после того, как тот подал заявление по собственному желанию. Другим указом президент назначил исполняющим обязанности главы ОГА Дмитрия Бутрия.

Отметим, Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию еще на прошлой неделе. Как писало РБК-Украина, на его отставке и привлечении к уголовной ответственности уже несколько месяцев настаивают активисты и родственники Екатерины Гандзюк.

Вслед за ним замглавы ОГА Евгений Рищук, которого также связывают с делом Гандзюк, тоже подал заявление об отставке. В конце марта активисты "Кто заказал Катю Гандзюк" провели акции под домами Рищука и главы местного облсовета Владислава Мангера, оставив на стенах и дороге надписи "Тут живет убийца", "Убийца - Рищук", "Мангер убийца". Мангер на сегодня подозревается в организации убийства, отстранен от должности и пока находится на свободе с обязательством носить электронный браслет.