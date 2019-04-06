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Председатель Херсонской ОГА написал заявление об увольнении

Новости » Политика    06.04.2019 - 17:50
Председатель Херсонской ОГА написал заявление об увольнении
Фото: Андрей Гордеев (facebook.com/spivakovsky.alexander)

Заявление подано по собственному желанию

Народный депутат Александр Спиваковский сообщил, что председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, которого связывают с делом убийства активистки Екатерины Гандзюк, написал заявление об увольнении на имя президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Спиваковского в Facebook.

"Прошу уволить меня с должности председателя Херсонской областной государственной администрации по собственному желанию", - говорится в заявлении Гордеева.

В то же время Спиваковский сообщил, что следующим шагом для Гордеева может стать проверка на полиграфе.

"Следующий шаг это полиграф. Окончательное решение за Президентом Украины", - написал Спиваковский.

 

Фото: заявление Гордеева (facebook.com/spivakovsky.alexander)

Ранее РБК-Украина сообщало, что по информации журналистов "Слідство.Інфо" в официальном расследовании незаконной вырубки и поджогов леса в Олешковском районе Херсонской области фигурирует заместитель председателя Херсонской ОГА Евгений Рищук.

Добавим, ранее Рищук сообщил, что временно отстраненный от выполнения служебных обязанностей по собственному заявлению и собирается дать показания СБУ.

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