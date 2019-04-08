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Зампредседателя Херсонской ОГА написал заявление об увольнении

Новости » Политика    08.04.2019 - 23:49
Зампредседателя Херсонской ОГА написал заявление об увольнении
Фото: Евгений Рищук (facebook.com)

Евгения Рищука связывают с делом об убийстве активистки Екатерины Гандзюк

Заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рищук, которого связывают с делом об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, написал заявление об отставке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Рищука в Facebook.

По словам зампредседателя Херсонской ОГА, он решил уйти с должности вслед за главой администрации Андреем Гордеевым.

"Я пришел в ОГА по приглашению Андрея Гордеева и ухожу вместе с ним", - написал Рищук.

По его словам, за "три плодотворных года совместной командной работы много было сделано в области и для области".

Рищук также сообщил, что продолжит работать депутатом областного совета.

Он также назвал акцию с требованием найти и наказать убийц херсонской активистки Катерины Гандзюк "Кто заказал Катю Гандзюк" - "проплаченным брендом" и выразил уверенность, что "настоящий заказчик" будет найден.

Зампредседателя Херсонской ОГА написал заявление об увольнении

Фото: заявление об увольнении Рищука

Напомним, 6 апреля председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев, которого связывают с делом убийства активистки Екатерины Гандзюк, написал заявление об увольнении на имя президента Украины.

28 марта участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" провели акции под домами заместителя главы Херсонской ОГА Евгения Рищука и председателя местного облсовета Владислава Мангера, оставив на стенах домов и дороге надписи "Тут живет убийца", "Убийца - Рищук", "Мангер убийца".

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