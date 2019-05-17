Порошенко уволил двух советников президента

Президент Украины Петр Порошенко подписал указы об увольнении двух своих советников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

Отметим, соответствующие указы были обнародованы вечером 17 мая.

В указе президента №243/2019 говорится об увольнении Павленко Ростислава Николаевича от исполнения обязанностей Советника президента Украины (вне штата). А указом №246/2019 президент уволил Березенко Сергея Ивановича от исполнения обязанностей Советника президента Украины (вне штата).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что первый заместитель главы Службы безопасности Украины и начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Павел Демчина подал в отставку.

Кроме того, 17 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов подал в отставку. Причиной отставки он назвал прекращение полномочий президента Петра Порошенко.

Также министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о своей отставке. Он отметил, что написал заявление об отставке, а в понедельник, 20 мая, в день инаугурации Владимира Зеленского направит его Верховной раде и новому президенту.