Порошенко: все усилия сейчас направляем на получение Украиной членства в ЕС

Пятый президент Петр Порошенко подчеркнул, что сейчас все усилия должны быть направлены на получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС на ближайшем заседании Европейского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко во время брифинга .

"23-24 июня состоится саммит Европейского Союза, заседание совета ЕС, где будут приниматься решения о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. И именно на этом должны быть сконцентрированы сейчас усилия украинской власти, президента, правительства, дипломатии. Я делаю максимум от меня зависящего для того, чтобы обеспечить реализацию этих возможностей и ожидаю соответствующей эффективности работы и от всех задействованных сторон". - заявил Порошенко.

Он также заявил, что в ближайшее время должен состояться визит в Украину руководства Еврокомиссии, где также будут обсуждены конкретные детали.

"Сегодня решение должны принимать два института. Первый - это Еврокомиссия и еврокомиссары, которые готовят соответствующее проектное решение. И второй, главный, это страны-члены на заседании Европейского Совета. Очень надеемся, что нам удастся это сделать", - добавляет политик.