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Порошенко подписал указ о денежном вознаграждении Героям Украины

Новости » Политика    28.03.2019 - 14:01
Порошенко подписал указ о денежном вознаграждении Героям Украины
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Денежное вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума

Президент Петр Порошенко подписал указ "О единовременном денежном вознаграждении лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу АП.

Сообщается, что теперь Героям Украины выплачивается денежное вознаграждение, а в случае присвоения звания посмертно вознаграждение выплачивается членам их семей. В АП добавили, что единовременное денежное вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума.

"Указом также поручено Кабинету Министров разработать и утвердить порядок выплаты указанного вознаграждения и предусматривать во время разработки проектов закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год и последующие годы средства для выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка", - говорится в сообщении

Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

"Статья 1 Указа в части выплаты единовременного денежного вознаграждения вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется независимо от времени присвоения звания Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка", - добавили в АП.

Напомним, в Украине 26 марта вступил в силу закон о признании воинов Украинской повстанческой армии (УПА) участниками боевых действий.

 
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