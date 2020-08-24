Порошенко: украинская независимость состоялась благодаря неравнодушным патриотам

фото: Петр Порошенко во время марша (eurosolidarity.org)

Порошенко принял участие в многотысячном Марше независимости

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с женой Мариной прошли во главе колонны ветеранов войны против российской агрессии во время многотысячного Марша независимости, который состоялся в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

В торжественном шествии также приняли участие Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский, руководитель штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов, ветераны, волонтеры, общественные активисты.

Участники акции несли огромный баннер с лозунгом "С Независимостью не шутят".

"Сегодня, этот парад ветеранов, парад независимости, парад патриотов - пусть кто попробует запретить. Пусть кто-то скажет сотням тысяч людей, что такие парады не нужны. Мы уверены в том, что это сила, которая сохранит Украину. Это есть сила, которая не позволит преступной и некомпетентной власти пересечь "красные линии", за которыми стоит уничтожение государства. Уничтожение суверенитета, ликвидация и разрушение независимости. Ликвидация и разрушение армии, экономики, боевого духа, культурной основы - фундамента государственности", - заявил Порошенко.

Порошенко также добавил, что количество людей, которые участвуют в акции, дает серьезные основания для оптимизма и является очень тревожным звоночком власти - не шутить с независимостью.

Кроме того, во время выступления Порошенко подчеркнул, что украинская независимость состоялась благодаря неравнодушной патриотической части общества, которая в отличие от "диванной сотни" и поклонников "шапито" готова защищать свою землю и европейские перспективы Украины.

"В следующем году в день тридцатой годовщины независимости должен быть большой военный парад. С техникой, с авиацией, с лучшими в мире воинами, с ветеранами, с добровольцами", - убежден Порошенко.

Напомним, сегодня Украина отмечает 29-ю годовщину независимости. Главные торжества проводятся не на Майдане, а на Софийской и Михайловской площадях.