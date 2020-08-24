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Порошенко: українська незалежність відбулася завдяки небайдужим патріотам

Київ, Понеділок 24 серпня 2020 16:32
Порошенко: українська незалежність відбулася завдяки небайдужим патріотам
фото: Петро Порошенко під час маршу (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Порошенко взяв участь у багатотисячному Марші незалежності

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко з дружиною Мариною пройшли на чолі колони ветеранів війни проти російської агресії під час багатотисячного Маршу незалежності, який відбувся в центрі Києва.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

В урочистій ході також взяли участь Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський, керівник штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов, ветерани, волонтери, громадські активісти.

Учасники акції несли величезний банер із гаслом "З Незалежністю не жартують".

"Сьогоднішній день, цей парад ветеранів, парад незалежності, парад патріотів - нехай хтось спробує заборонити. Нехай хтось скаже сотням тисяч людей, що такі паради не потрібні. Ми впевнені в тому, що це є сила, яка збереже Україну. Це є сила, яка не дозволить злочинній і некомпетентній владі перетнути "червоні лінії", за якими стоїть знищення держави. Знищення суверенітету, ліквідація і руйнація незалежності. Ліквідація і руйнація армії, економіки, бойового духу, культурного підґрунтя - фундаменту державності", - заявив Порошенко.

Порошенко: українська незалежність відбулася завдяки небайдужим патріотам

Порошенко також додав, що кількість людей, які беруть участь в акції, дає серйозні підстави для оптимізму і є дуже тривожним дзвіночком владі - не жартувати з незалежністю.

Крім того, під час виступу Порошенко наголосив, що українська незалежність відбулася завдяки небайдужій патріотичній частині суспільства, яка на відміну від "диванної сотні" та шанувальників "шапіто" готова захищати свою землю і європейські перспективи України.

"Наступного року у день тридцятої річниці незалежності має бути великий військовий парад. З технікою, з авіацією, з найкращими у світі воїнами, з ветеранами, з добровольцями", - переконаний Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає 29-ту річницю незалежності. Головні урочистості проводяться не на Майдані, а на Софійській і Михайлівській площах.

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