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Правительство ожидает помощь от МВФ в ближайшее время

Новости » Финансовый кризис 2020     18.03.2020 - 12:29
Правительство ожидает помощь от МВФ в ближайшее время
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина обратилась за помощью к МВФ

Помощь Международного валютного фонда (МВФ) Украине ожидается в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Шмыгаль, Украина активно ведет переговоры о выделении помощи от МВФ.

"Вчера состоялась встреча с послами стран большими семерки. Вчера и каждый день продолжаются переговоры с МВФ в селекторном режиме. Мы продвигаемся вперед относительно финансовой поддержки... Есть соответствующие распоряжения министру финансов. Надеемся в ближайшее время на положительный результат. Месседжи и обратна связь от МВФ на сегодня достаточно позитивные", - заявил Шмыгаль.

Как сообщало РБК-Украина, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский обратился за финансовой помощью к Международному валютному фонду. В частности, Зеленский поручил Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что в ситуации с развертыванием мирового финансового кризиса из-за коронавируса "не иметь программы с МВФ - это на самом деле совершить самоубийство". При этом единственным требованием МВФ к Украине остается закон, который не позволит вернуть "ПриватБанк" Игорю Коломойскому.

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