Порошенко: Украина никогда не откажется от своих азовских портов

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Для этого украинские власти задействуют все политико-дипломатические способы, заявил президент

Украина никогда не откажется от своих портов в Азовском море. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передает корреспондент РБК-Украина.

"Украина никогда не откажется от использования своих азовских портов. В том числе, и военными. На нашей стороне правда, международное право и мы задействуем для этого все политико-дипломатические способы", - сообщил Порошенко.

Он отметил, что введение военного положения было своевременным шагом для Украины.

"Граждане Украины должны под защитой Вооруженных сил чувствовать себя защищенными. Поэтому введение военного положения было своевременным, необходимым и как показал последний месяц - эффективным шагом. Прекращения его действия не снимает с нас этой ответственности", - добавил он.

Напомним, на рассмотрение Сената США представлена резолюция, в которой предлагается США совместно с союзниками провести многонациональную операцию по свободе судоходства в Черном и Азовском морях.

Сегодня Порошенко объявил о прекращении действия правового режима военного положения в десяти областях Украины. По его словам, военное положение не должны продолжать для защиты прав и свобод граждан.