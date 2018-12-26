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Порошенко: Украина никогда не откажется от своих азовских портов

Новости » Политика    26.12.2018 - 15:15
Порошенко: Украина никогда не откажется от своих азовских портов
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Для этого украинские власти задействуют все политико-дипломатические способы, заявил президент

Украина никогда не откажется от своих портов в Азовском море. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), передает корреспондент РБК-Украина.

"Украина никогда не откажется от использования своих азовских портов. В том числе, и военными. На нашей стороне правда, международное право и мы задействуем для этого все политико-дипломатические способы", - сообщил Порошенко.

Он отметил, что введение военного положения было своевременным шагом для Украины.

"Граждане Украины должны под защитой Вооруженных сил чувствовать себя защищенными. Поэтому введение военного положения было своевременным, необходимым и как показал последний месяц - эффективным шагом. Прекращения его действия не снимает с нас этой ответственности", - добавил он.

Напомним, на рассмотрение Сената США представлена резолюция, в которой предлагается США совместно с союзниками провести многонациональную операцию по свободе судоходства в Черном и Азовском морях. 

Сегодня Порошенко объявил о прекращении действия правового режима военного положения в десяти областях Украины. По его словам, военное положение не должны продолжать для защиты прав и свобод граждан. 

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Новости Украины Порошенко ПетрАзовское море
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