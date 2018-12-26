Порошенко: Україна ніколи не відмовиться від своїх азовських портів

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Для цього українська влада задіє усі політико-дипломатичні способи, заявив президент

Україна ніколи не відмовиться від своїх портів Азовському морі. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), передає кореспондент РБК-Україна.

"Україна ніколи не відмовиться від використання своїх азовських портів. В тому числі, і військовими. На нашому боці правда, міжнародне право і ми задіємо для цього всі політико-дипломатичні способи", - повідомив Порошенко.

Він зазначив, що введення воєнного стану було своєчасним кроком для України.

"Громадяни України мають під захистом Збройних сил відчувати себе захищеними. Тому введення воєнного стану було своєчасним, необхідним і як показав останній місяць - ефективним кроком. Припинення його дії не знімає з нас відповідальності", - додав він.

Нагадаємо, на розгляд Сенату США представлена резолюція, в якій пропонується США спільно з союзниками провести багатонаціональну операцію зі свободи судноплавства в Чорному і Азовському морях.

Сьогодні Порошенко оголосив про припинення дії правового режиму воєнного стану в десяти областях України. За його словами, військове положення не повинні продовжувати для захисту прав і свобод громадян.