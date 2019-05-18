Порошенко: Украина должна усилить международную поддержку в борьбе за Крым

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия пытается превратить Крымский полуостров на милитаризованную зону, и Украина должна сделать все для усиления международной поддержки в борьбе за освобождение своей земли. Об этом заявил Порошенко, выступая на мероприятиях по случаю чествования 75-летия депортации крымских татар в Киеве, передает его пресс-служба.

"Крым, наш украинский Крым, превращен в милитаристский плацдарм, при этом нельзя исключать и возможное развертывание ядерного оружия на полуострове. Инфраструктура для этого уже развита", - заявил президент.

Он подчеркнул, что "усилия украинской власти должны быть направлены на сохранение и приумножение уровня мировой поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии и незаконной аннексии Крыма". Кроме того, по его словам, "усилия должны быть направлены на усиление мирового международного давления на Россию для освобождения всех заложников Кремля".

Президент также отметил, что необходимо требовать от РФ исполнения решения Международного суда, в котором говорится, что РФ должна воздерживаться от сохранения или введения ограничений на право крымских татар хранить свои представительные институты, включая Меджлис крымскотатарского народа.

Напомним, МИД Украины призвало международных партнеров почтить память жертв депортации крымскотатарского народа 1944 года и признать депортацию геноцидом.