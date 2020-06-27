Порошенко: Украина должна быть членом ЕС, и задача власти - приближать этот день

Украина должна быть в Европейском союзе, и задача власти - приближать этот день. Членство в ЕС отвечает воле большинства украинцев, закреплено в Конституции и является цивилизационным выбором ради мира, стабильности и благосостояния.

Об этом в шестую годовщину подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом написал на своей странице в Facebook пятый президент Петр Порошенко.

"Ровно шесть лет сегодня исполняется с того момента, как мне выпала большая честь и историческая миссия поставить свою подпись под Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. После революционных событий на Майдане и предательской позиции власти Януковича этот шаг получил еще больше символического веса. Одной подписью мы заложили несокрушимый фундамент европейской интеграции Украины", - написал Порошенко.

По его мнению, заключив Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, Украина как европейское государство, разделяющее общие ценности демократии и верховенства права, зафиксировала свой суверенный выбор в пользу будущего членства в ЕС.

Соглашение с ЕС — это инструмент всеохватывающей и системной подготовки к достижению этой цели. Это указатель нашего движения в Евросоюз — сообщества свободных и процветающих народов. Несмотря на неописуемые трудности, экономическую турбулентность и войну с агрессором мы делали все возможное и невозможное для возврата к общему европейскому дому. Получили безвиз. Создали зону свободной торговли. Углубляли секторальную интеграцию. Мы были амбициозными и настойчивыми! - добавляет Порошенко.

Он также замечает, что нынешняя власть громко декларирует приверженность евроинтеграционному курсу, и хотелось, чтобы эти декларации превратились в реальные дела.

"Уточню: не у дела против Порошенко еще и за подписание Соглашения или безвиза, а в реальные достижения на пути к нашему вступлению в ЕС. А задач немало: обновление Соглашения, интеграция цифрового и энергетического рынков, совместный авиационный пространство, ассоциация с Шенгеном, и, наконец, перспектива членства", - написал Порошенко.

Напомним, ранее лидер политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен. Стороны обсудили внутреннюю ситуацию в Украине, прежде всего в контексте реформирования системы правосудия и обеспечения верховенства права.