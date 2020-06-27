Порошенко: Україна має бути членом ЄС, і завдання влади - наближати цей день

Україна повинна бути в Європейському союзі, і завдання влади - наближати цей день. Членство в ЄС відповідає волі більшості українців, закріплене у Конституції і є цивілізаційним вибором заради миру, стабільності і добробуту.

Про це у шосту річницю підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом написав на своїй сторінці у Facebook п’ятий президент Петро Порошенко.

"Рівно шість років сьогодні виповнюється з того моменту, як мені випала велика честь й історична місія поставити свій підпис під Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Після революційних подій на Майдані та зрадницької позиції влади Януковича цей крок отримав ще більшої символічної ваги. Одним підписом ми заклали незламний фундамент європейської інтеграції України", - написав Порошенко.

На його думку, уклавши Угоду про асоціацію з Європейським союзом, Україна як європейська держава, що поділяє спільні цінності демократії і верховенства права, зафіксувала свій суверенний вибір на користь майбутнього членства в ЄС.

Угода з ЄС — це інструмент всеохоплюючої та системної підготовки до досягнення цієї мети. Це дороговказ нашого руху до Євросоюзу — спільноти вільних та процвітаючих народів. Попри невимовні складнощі, економічну турбулентність та війну з агресором ми робили все можливе і неможливе для повернення до спільного європейського дому. Отримали безвіз. Створили зону вільної торгівлі. Поглиблювали секторальну інтеграцію. Ми були амбітними та наполегливими!" - додає Порошенко.

Він також зауважує, що нинішня влада голосно декларує прихильність євроінтеграційному курсу, і хотілося, щоб ці декларації перетворилися у реальні справи.

"Уточню: не у справи проти Порошенка ще й за підписання Угоди чи безвіз, а в реальні досягнення на шляху до нашого вступу в ЄС. А завдань чимало: оновлення Угоди, інтеграція до цифрового та енергетичного ринків, спільний авіаційний простір, асоціація з Шенгеном, і, нарешті, перспектива членства", - написав Порошенко.

Нагадаємо, раніше лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся з послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен. Сторони обговорили внутрішню ситуацію в Україні, передусім у контексті реформування системи правосуддя та забезпечення верховенства права.