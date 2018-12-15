Порошенко: Украина не будет канонической территорией Русской церкви

Фото: Петр Порошенко на Соборе (president.gov.ua)

Порошенко выступил перед участниками Объединительного собора

Украина никогда не была и не будет канонической территорией Русской православной церкви. Об этом на Объединительном соборе церквей заявил президент Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

В обращении к участникам Объединительного собора Порошенко заявил, что Константинопольская церковь реализует свою миссию по созданию автокефальной поместной православной церкви Украины как равную среди равных.

"Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви", - заявил он.

Он также подчеркнул, что еще столетие назад во времена Украинской национально-освободительной революции и гетман Павел Скоропадский, и Симон Петлюра начали путь к автокефалии православной церкви. Еще он отметил, что на Соборе присутствуют посланники Вселенского патриарха.

"Здесь собрались наследники крещения, которое святой равноапостольный князь Владимир принял от Константинопольской Церкви-матери. И снова, как и тогда с нами, посланники Вселенского патриарха, который поддерживает нашу мечту о духовной свободе", - добавил он.

Напомним, ранее спустя несколько часов после официального начала Собора появилось фото из собора Святой Софии.

Отметим, правоохранители также предупредили, что провокации вокруг Объединительного собора будут строго пресекаться. Сегодня из-за Собора меры безопасности усилены не только в Киеве, но и во всех областях.