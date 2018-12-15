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Появилось фото Объединительного собора

Новости » Политика    15.12.2018 - 14:05
Появилось фото Объединительного собора
Фото: Объединительный собор (Михаил Палинчак)

На фото запечатлены представители духовенства и президент Украины

Появилось фото Объединительного собора, на котором решается вопрос создания автокефальной церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Отметим, на фото из Софийского собора запечатлены представители украинского духовенства и президент Петр Порошенко. Администрация президента подчеркивает, что в Святой Софии продолжается Собор, который создает единую поместную Украинскую православную церковь.

Появилось фото Объединительного собора

Фото: Объединительный собор (Михаил Палинчак)

Ранее стало известно, что на Объединительный собор прибыли не менее двух иерархов Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата. Речь идет о митрополите Переяслав-Хмельницком и Вишневском Александре (Драбинко), а также митрополите Винницком и Барском Симеоне.

Отметим, по данным источников РБК-Украина, у участников Объединительного собора перед входом в Софийский собор забирают телефоны и другую технику якобы из соображений безопасности. На данный момент неизвестно, сколько по времени продлится собор. Также напомним, что по информации источников РБК-Украина, на соборе УПЦ Киевского патриархата в четверг большинство архиереев поддержали кандидатуру митрополита Епифания (Думенко) на пост главы автокефальной церкви.

 

На Собор прибыли не менее двух иерархов УПЦ Московского патриархата
Новости Украины церковьАвтокефалияОбъединительный собор
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