МВД: провокации вокруг Объединительного собора будут строго пресекаться

Фото: Сергей Яровой (facebook.com/mvs.gov.ua)

Сегодня меры безопасности усилены не только в Киеве, но и во всех областях

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что все провокации вокруг Объединительного собора будут строго пресекаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД в Facebook.

По словам Ярового, сегодня меры безопасности усилены не только в Киеве, но и во всех областях.

"Любые провокации, попытки нагнетания ситуации вокруг Объединительного собора как в столице, так и в регионах, будут строго пресекаться. Правоохранители обеспечивают безопасность граждан во время мероприятий на Софийской площади в Киеве. Также под усиленной охраной находятся другие культовые сооружения во всех областях", - заявил Яровой.

Он также отметил, что в СМИ распространили информацию о "захвате" Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице, которая не соответствует действительности. В связи с этим, в МВД призвали представителей СМИ публиковать исключительно проверенную информацию и подчеркнули, что попытки спекулировать на теме Объединительного собора недопустимы.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за Объединительного собора к обеспечению порядка в Киеве привлекли 4000 правоохранителей.

Кроме того, сообщалось, что в центре Киева, где сегодня, 15 декабря, проходит Объединительный собор, спасатели обеспечивают пожарную и техногенную безопасность.