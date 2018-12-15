Порошенко: Україна не буде канонічною територією Російської церкви

Фото: Петро Порошенко на Соборі (president.gov.ua)

Порошенко виступив перед учасниками Об'єднавчого собору

Україна ніколи не була і не буде канонічною територією Російської православної церкви. Про це на Об'єднавчому соборі церков заявив президент Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

У зверненні до учасників Об'єднавчого собору Порошенко заявив, що Константинопольська церква реалізує свою місію по створенню автокефальної помісної православної церкви України як рівної серед рівних.

"Україна не була, не є і не буде канонічною територією Російської церкви", - заявив він.

Він також підкреслив, що ще століття тому за часів Української національно-визвольної революції і гетьман Павло Скоропадський, і Симон Петлюра розпочали шлях до автокефалії православної церкви. Ще він зазначив, що на Соборі присутні посланці Вселенського патріарха.

Нагадаємо, раніше за кілька годин після офіційного початку Собору з'явилося фото з собору Святої Софії.

Зазначимо, правоохоронці також попередили, що провокації навколо Об'єднавчого собору будуть суворо присікатися. Сьогодні через Собор заходи безпеки посилено не тільки в Києві, але й у всіх областях.