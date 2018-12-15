ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Порошенко: Україна не буде канонічною територією Російської церкви

Новини » Політика    15.12.2018 - 15:56
Порошенко: Україна не буде канонічною територією Російської церкви
Фото: Петро Порошенко на Соборі (president.gov.ua)

Порошенко виступив перед учасниками Об'єднавчого собору

Україна ніколи не була і не буде канонічною територією Російської православної церкви. Про це на Об'єднавчому соборі церков заявив президент Петро Порошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

У зверненні до учасників Об'єднавчого собору Порошенко заявив, що Константинопольська церква реалізує свою місію по створенню автокефальної помісної православної церкви України як рівної серед рівних.

"Україна не була, не є і не буде канонічною територією Російської церкви", - заявив він.

Він також підкреслив, що ще століття тому за часів Української національно-визвольної революції і гетьман Павло Скоропадський, і Симон Петлюра розпочали шлях до автокефалії православної церкви. Ще він зазначив, що на Соборі присутні посланці Вселенського патріарха.

Нагадаємо, раніше за кілька годин після офіційного початку Собору з'явилося фото з собору Святої Софії.

Зазначимо, правоохоронці також попередили, що провокації навколо Об'єднавчого собору будуть суворо присікатися. Сьогодні через Собор заходи безпеки посилено не тільки в Києві, але й у всіх областях.

 

Порошенко виступає на Об'єднавчому соборі
Новини України Порошенко ПетроУПЦАвтокефалія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся