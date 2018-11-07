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Порошенко: мета гібридної війни РФ - підірвати устої всього демократичного світу

Новини » Політика    07.11.2018 - 11:50
Фото: Петро Порошенко (twitter.com/STsegolko)
Фото: Петро Порошенко (twitter.com/STsegolko)

Порошенко заявив, що Україна залишається головним стримуючим чинником від подальших агресивних планів РФ

Президент України Петро Порошенко заявив, що мета гібридної війни Російської Федерації (РФ) полягає у тому, щоб підірвати устої всього демократичного світу. Про це Порошенко заявив у ході виступу на Міжнародній конференції "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами глави держави, наразі Україна залишається головним стримуючим чинником від подальших агресивних планів Кремля.

"РФ не збирається гратися в ігри - заради своїх маніакальних ідей вона готова застосовувати найцинічніші і найжорстокіші методи. Бо мета гібридної війни - підірвати устої всього демократичного світу. Росія не має власної ідеї, привабливої для інших. Але вона добре руйнує ідеї чужі", - зазначив Порошенко.

 

Міжнародна конференція «Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для успішного руху вперед»

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 7 листопад 2018 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Порошенка, Україна залишається щитом, який захищає кордони Європи від планів Кремля.

Додамо, за словами архієрея Константинопольської церкви, представника Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков Іова, агресія РФ стала тим фактором, який вплинув на рішення Константинополя активізувати зусилля з надання автокефалії для України

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