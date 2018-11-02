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Агрессия РФ повлияла на решение об автокефалии для Украины, - Вселенский патриархат

Новости » Политика    02.11.2018 - 13:28
Фото: архиерей Константинопольской церкви Иов (Геча) (orthodoxie.com)
Фото: архиерей Константинопольской церкви Иов (Геча) (orthodoxie.com)

Российская агрессия стала решающим фактором для решение об автокефалии

Российская агрессия стала тем фактором, который повлиял на решение Константинополя активизировать усилия по предоставление автокефалии для Украины. Об этом в интервью ВВС-Украина заявил архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иов (Геча), передает РБК-Украина.

По его словам, решающим фактором в дискуссии об автокефалии стала российская агрессия и ситуация на Донбассе.

"Много людей в Украине пострадали и страдают от войны в Донбассе. Многие люди из-за политических вопросов, агрессии, которую, по их словам, они чувствуют в Украине со стороны России и из-за политики РПЦ не находят себе места в церкви Московского патриархата. Нам писали люди, которые говорили: мы больше не можем, наша совесть не позволяет нам посещать эти храмы, когда мы видим, что происходит в нашем государстве", - отметил Иов.

Напомним, ранее он заявил, что канонически Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в Украине больше не существует. Кроме того, Иов уточнил, все иерархи украинских церквей имеют одинаковый статус, поэтому имеют равные права на участие в объединительном соборе.

Отметим, в РПЦ после решения об автокефалии для украинской церкви Вселенского патриарха назвали раскольником.

 

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Новости Украины ДонбассцерковьКонстантинопольАвтокефалия
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