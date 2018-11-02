Агрессия РФ повлияла на решение об автокефалии для Украины, - Вселенский патриархат

Российская агрессия стала решающим фактором для решение об автокефалии
Российская агрессия стала тем фактором, который повлиял на решение Константинополя активизировать усилия по предоставление автокефалии для Украины. Об этом в интервью ВВС-Украина заявил архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иов (Геча), передает РБК-Украина.
По его словам, решающим фактором в дискуссии об автокефалии стала российская агрессия и ситуация на Донбассе.
"Много людей в Украине пострадали и страдают от войны в Донбассе. Многие люди из-за политических вопросов, агрессии, которую, по их словам, они чувствуют в Украине со стороны России и из-за политики РПЦ не находят себе места в церкви Московского патриархата. Нам писали люди, которые говорили: мы больше не можем, наша совесть не позволяет нам посещать эти храмы, когда мы видим, что происходит в нашем государстве", - отметил Иов.
Напомним, ранее он заявил, что канонически Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в Украине больше не существует. Кроме того, Иов уточнил, все иерархи украинских церквей имеют одинаковый статус, поэтому имеют равные права на участие в объединительном соборе.
Отметим, в РПЦ после решения об автокефалии для украинской церкви Вселенского патриарха назвали раскольником.