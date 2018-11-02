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Порошенко: Украина остается щитом, который защищает границы Европы от планов Кремля

Новости » Политика    02.11.2018 - 15:03
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко отметил, что Россия продолжает орудовать коварной агрессией и жестокостью

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина остается щитом, который защищает границы Европы от планов Кремля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Facebook в связи с 310-летием Батуринской трагедии.

"Сегодня, как и столетия назад, Россия продолжает орудовать своими "проверенными методами" - коварной агрессией и жестокостью. И Украина остается тем щитом, который защищает границы Европы от болезненных планов Кремля", - написал Порошенко.

Порошенко отметил, что в ноябре 1708 года московские войска захватили Батурин, вырезали жителей, разграбили город "только за желание быть свободными от московского царя". Глава государства добавил, что такая бесчеловечная жестокость, в результате которой погибли около 15 тыс. людей, шокировала всю Европу.

Порошенко: Украина остается щитом, который защищает границы Европы от планов Кремля

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера в Киеве с рабочим визитом находилась канцлер Германии Ангела Меркель. В рамках визита она провела встречу с главой государства. Порошенко, говоря о результатах встречи, отметил, что одной из основных тем переговоров была тема прекращения российской агрессии.

Добавим, по словам архиерея Константинопольской церкви, представителя Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иова, агрессия РФ стала тем фактором, который повлиял на решение Константинополя активизировать усилия по предоставлению автокефалии для Украины.

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