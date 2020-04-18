У Порошенко требуют немедленно созвать СНБО из-за экологической катастрофы

Пожары в Киевской и Житомирской областях, могут быть вызваны не только небрежностью поджигателей травы, но и диверсиями, поэтому президент должен немедленно созвать СНБО и принять план соответствующих мероприятий. Об этом в видеообращении заявил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев, передает РБК-Украина.

Он также отметил, что существенное превышение уровня опасных веществ в воздухе чревато значительными осложнениями в развитии эпидемии коронавируса.

"Киев уже который день в дыму. Киевская и Житомирская области так же. Уровень загрязнения воздуха превышает предельно допустимые пределы в пять-шесть раз. И это является не только следствием глупости тех, кто выжигает траву на полях. Судя по количеству источников возгорания, объемов и в целом картины того, что происходит, - не исключено, что некоторые поджоги совершаются умышленно. Особенно в зоне отчуждения", - говорит Арьев.

По его мнению, ситуация является очень опасной в условиях эпидемии.

"Это понимают в мире. Об этом предупреждают. К сожалению, украинская власть пока должным образом не среагировала на ту опасность, которая существует сегодня. Опасность, в том числе, от возможных диверсионных действий. Надо немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны. Партия "Европейская солидарность" уже который день на этом настаивает", - добавил Арьев.

Политик призвал президента немедленно отреагировать на угрозы, связанные с пожарами.

"Надо действовать и действовать немедленно. Нужно немедленно сделать все возможное для того, чтобы погасить пожары, для того, чтобы контролировать ситуацию в Киеве и области. Особенно в зоне отчуждения ЧАЭС. Для того, чтобы разработать антидиверсионные действия. И соответственно начать наконец штрафовать тех, кто умышленно поджигает траву на полях. Без этого ситуация будет только ухудшаться. И если президент в ближайшие дни не созовет СНБО и не предпримет серьезных действий, то это отразится на здоровье и жизни украинцев", - резюмирует Арьев.

Напомним, ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пыльная буря в Киеве, которая обрушилась на столицу 16 апреля, стала первой за последние несколько десятилетий.

Также сообщалось, что загрязнение воздуха в Киеве 16 апреля в 2-3 раза превышало норму.