Порошенко требует от власти ускорить евроинтеграционные процессы

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко убежден, власть должна занять наступательную позицию в предоставлении Украине Плана действий относительно членства в НАТО

Год назад Верховная Рада закрепила в Конституции курс на вступление в Евросоюз и НАТО, однако власть должна занять наступательную позицию в этом вопросе и ускорить евроинтеграционные процессы. Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, опубликовав на своей странице в Facebook соответствующее обращение.

"Новая Верховная Рада по инициативе команды "Европейской солидарности" проголосовала за постановление о неизменности именно такой стратегии. Однако слова - пусты, если не подкреплены конкретными делами. Мы требуем от власти ускорить евроинтеграционные процессы. Как единая государственная оппозиционная сила - готовы поддерживать любые шаги власти, которые приближают нас к ЕС и НАТО", - заявил Порошенко.

Порошенко напомнил, что в мае состоится Парламентская ассамблея НАТО, где ключевая задача действующей власти - добиться, чтобы Ассамблея обратилась к главам государств и правительств стран-членов НАТО с призывом предоставить Украине План действий относительно членства.

"Реальный ПДЧ, в отличие от национальных программ, предусматривает обязательство не только со стороны Украины, а и со стороны самого НАТО принять страну, когда она выполнила план. Вот почему я так настойчиво требую от власти занять в этом вопросе активную наступательную позицию", - добавил Порошенко.

По его мнению, Россия целенаправленно разрушает проукраинскую коалицию, пользуясь беспомощностью украинской власти.

"Двери будут открыты не всегда. И окно возможностей тоже закроется. Упустим шанс - потомки не простят", - считает Порошенко.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины одобрил обновленную Годовую национальную программу Украина-НАТО.

Напомним, ранее МИД Украины назвал ключевые шаги для получения Плана относительно членства в НАТО. В частности, заместитель министра иностранных дел Егор Божок заявил, что необходимо разделить должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба.