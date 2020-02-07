Порошенко вимагає від влади прискорити євроінтеграційны процеси

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко переконаний, влада має зайняти наступальну позицію в надані Україні Плану дій щодо членства НАТО

Рік тому Верховна Рада закріпила в Конституції курс на вступ до Євросоюзу та НАТО, втім влада має зайняти наступальну позицію в цьому питанні й прискорити евроінтеграційні процеси. Про це заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, опублікувавши на своїй сторінці в Facebook відповідне звернення.

"Нова Верховна Рада за ініціативи команди "Європейська солідарність" проголосувала за постанову щодо незмінності саме такої стратегії. Проте слова - порожні, коли не підкріплені конкретними справами. Ми вимагаємо від влади прискорення євроінтеграційних процесів. Як єдина державницька опозиційна сила - готові підтримувати будь-які кроки влади, які наближають нас до ЄС та НАТО", - заявив Порошенко.

Порошенко нагадав, що у травні відбудеться Парламентська асамблея НАТО, де ключове завдання чинної влади - добитися, аби Асамблея звернулася до глав держав та урядів країн-членів НАТО із закликом надати Україні План дій щодо членства.

"Реальний ПДЧ, на відміну від національних програм, передбачає зобов'язання не лише з боку України, а і з боку самого НАТО - прийняти країну, коли вона виконала план. Ось чому я так наполегливо вимагаю від влади зайняти у цьому питанні активну наступальну позицію", - додав Порошенко.

На його думку, Росія цілеспрямовано руйнує проукраїнську коаліцію, користуючись безпорадністю української влади.

"Двері будуть відчинені не завжди. І вікно можливостей теж закриється. Прогавимо шанс - нащадки не пробачать", - вважає Порошенко.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України схвалив оновлену Річну національну програму Україна-НАТО.

Нагадаємо, раніше МЗС України назвав ключові кроки для отримання Плану щодо членства в НАТО. Зокрема, заступник міністра закордонних справ Єгор Божок заявив, що необхідно розділити посади головнокомандувача ЗСУ і начальника Генштабу.