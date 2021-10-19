Порошенко: требуем привлечь международных экспертов к отбору судей КСУ

Партия "Европейская солидарность" поддержала поправки в закон о НАБУ. Также политсила призывает прекратить блокаду конкурса в САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера " ЕС " Петра Порошенко в Facebook .

"Мы считаем, что участие авторитетных международных экспертов в конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ станет дополнительной гарантией независимости этого института, которую мы в свое время гарантировали НАБУ. Эффективность именно такого принципа формирования конкурсных комиссий наша команда доказала на безупречном примере формирования Высшего антикоррупционного суда", - напомнил Порошенко.

Также политсила настаивает на принятии законопроекта о привлечении международных экспертов и к отбору судей Конституционного суда.

"Ровно как и немедленно отдать команду монобольшинству дать ход законопроекту о ликвидации одиозного ОАСК - Окружного административного суда Киева, за что "Европейская солидарность" так же готова проголосовать", - подчеркнул Порошенко.