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Порошенко: требуем привлечь международных экспертов к отбору судей КСУ

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Киев, Вторник 19 октября 2021 19:35
Порошенко: требуем привлечь международных экспертов к отбору судей КСУ Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Партия "Европейская солидарность" поддержала поправки в закон о НАБУ. Также политсила призывает прекратить блокаду конкурса в САП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на лидера " ЕС " Петра Порошенко в Facebook.

"Мы считаем, что участие авторитетных международных экспертов в конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ станет дополнительной гарантией независимости этого института, которую мы в свое время гарантировали НАБУ. Эффективность именно такого принципа формирования конкурсных комиссий наша команда доказала на безупречном примере формирования Высшего антикоррупционного суда", - напомнил Порошенко.

Также политсила настаивает на принятии законопроекта о привлечении международных экспертов и к отбору судей Конституционного суда.

"Ровно как и немедленно отдать команду монобольшинству дать ход законопроекту о ликвидации одиозного ОАСК - Окружного административного суда Киева, за что "Европейская солидарность" так же готова проголосовать", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 9 октября комиссия для проведения конкурса в САП не смогла собраться, чтобы назначить практическое задание для кандидатов.

Отметим, что президент Владимир Зеленский отреагировал на задержку работы по избранию руководителя САП, заявив, что члены комиссии должны выполнять свой долг.

Добавим, что США и ЕС выразили разочарование по поводу задержки в избрании руководителя САП, отметив, что это подрывает работу антикоррупционных органов.

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