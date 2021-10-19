ru ua
Вт, 19 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Порошенко: вимагаємо залучити міжнародних експертів до відбору суддів КСУ

Новость на русском →
Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 19:35
Порошенко: вимагаємо залучити міжнародних експертів до відбору суддів КСУ Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Партія "Європейська солідарність" підтримала поправки до закону про НАБУ. Також політсила закликає припинити блокаду конкурсу в САП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лідера "ЄС" Петра Порошенка у Facebook.

"Ми вважаємо, що участь авторитетних міжнародних експертів у конкурсній комісії з обрання директора НАБУ стане додатковою гарантією незалежності цього інституту, яку ми свого часу гарантували НАБУ. Ефективність саме такого принципу формування конкурсних комісій наша команда довела на бездоганному прикладі формування Вищого антикорупційного суду", - нагадав Порошенко.

Також політсила наполягає на ухваленні законопроекту щодо залучення міжнародних експертів і до добору суддів Конституційного суду.

"Рівно як і негайно віддати команду монобільшості дати хід законопроекту про ліквідацію одіозного ОАСК - Окружного адміністративного суду Києва, за що "Європейська солідарність" так само готова проголосувати", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 9 жовтня комісія для проведення конкурсу в САП не змогла зібратися, щоб призначити практичне завдання для кандидатів.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський відреагував на затримку роботи з обрання керівника САП, заявивши, що члени комісії повинні виконувати свій обов’язок.

Додамо, що США та ЄС висловили розчарування щодо затримки в обранні керівника САП, зазначивши, що це підриває роботу антикорупційних органів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Петро Порошенко Конституционный суд Украины САП
NEWS
Бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі, використовуючи заборонене озброєння
Бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі, використовуючи заборонене озброєння
DAILY
Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Плата за простій. Як НАБУ і САП опинилися під ударом і чим це загрожує Україні