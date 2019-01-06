Порошенко: томос зміцнить релігійну свободу і мир в Україні

Порошенко знову пообіцяв релігійну свободу для українців
Томос про автокефалію Православної церкви України зміцнить релігійну свободу і міжконфесійний мир. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Петра Порошенка.
Порошенко назвав вручення томосу "фактично ще одним Актом проголошення незалежності України".
"Він зміцнить релігійну свободу, міжконфесійний мир, посилить права і свободи громадян. Особливо тих, які перебували поза спілкуванням з вселенським православ'ям і яких несправедливо таврували неканонічністю", - зазначив він.
Порошенко також назвав нову українську церкву гарантією духовної свободи і запорукою суспільної злагоди. За його словами, томос завершить утвердження самостійності української держави.
"Протягом більше тисячі років зберігалася і множилася київська християнська традиція. Сьогодні наша православна церква готова до самостійного буття. Те, що відбулося - це справжнє диво, яким ми зобов'язані волі Творця. Ми раді, що Вселенський патріарх почув наш голос і наші прохання", - додав президент.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримала томос про автокефалію церкви.
Відзначимо, напередодні Порошенко запросив Вселенського патріарха Варфоломія відвідати Україну.