Порошенко: томос зміцнить релігійну свободу і мир в Україні

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко знову пообіцяв релігійну свободу для українців

Томос про автокефалію Православної церкви України зміцнить релігійну свободу і міжконфесійний мир. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Петра Порошенка.

Порошенко назвав вручення томосу "фактично ще одним Актом проголошення незалежності України".

"Він зміцнить релігійну свободу, міжконфесійний мир, посилить права і свободи громадян. Особливо тих, які перебували поза спілкуванням з вселенським православ'ям і яких несправедливо таврували неканонічністю", - зазначив він.

Порошенко також назвав нову українську церкву гарантією духовної свободи і запорукою суспільної злагоди. За його словами, томос завершить утвердження самостійності української держави.

"Протягом більше тисячі років зберігалася і множилася київська християнська традиція. Сьогодні наша православна церква готова до самостійного буття. Те, що відбулося - це справжнє диво, яким ми зобов'язані волі Творця. Ми раді, що Вселенський патріарх почув наш голос і наші прохання", - додав президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримала томос про автокефалію церкви.

Відзначимо, напередодні Порошенко запросив Вселенського патріарха Варфоломія відвідати Україну.