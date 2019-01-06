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Порошенко: томос зміцнить релігійну свободу і мир в Україні

Новини » Політика    06.01.2019 - 10:56
Порошенко: томос зміцнить релігійну свободу і мир в Україні
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко знову пообіцяв релігійну свободу для українців

Томос про автокефалію Православної церкви України зміцнить релігійну свободу і міжконфесійний мир. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Петра Порошенка.

Порошенко назвав вручення томосу "фактично ще одним Актом проголошення незалежності України".

"Він зміцнить релігійну свободу, міжконфесійний мир, посилить права і свободи громадян. Особливо тих, які перебували поза спілкуванням з вселенським православ'ям і яких несправедливо таврували неканонічністю", - зазначив він.

Порошенко також назвав нову українську церкву гарантією духовної свободи і запорукою суспільної злагоди. За його словами, томос завершить утвердження самостійності української держави.

"Протягом більше тисячі років зберігалася і множилася київська християнська традиція. Сьогодні наша православна церква готова до самостійного буття. Те, що відбулося - це справжнє диво, яким ми зобов'язані волі Творця. Ми раді, що Вселенський патріарх почув наш голос і наші прохання", - додав президент.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримала томос про автокефалію церкви.

Відзначимо, напередодні Порошенко запросив Вселенського патріарха Варфоломія відвідати Україну.

 

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