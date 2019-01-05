Порошенко пригласил Вселенского патриарха Варфоломея в Украину

Фото (president.gov.ua)

Президент поблагодарил Варфоломея за предоставление Украине томоса об автокефалии

Президент Украины Петр Порошенко пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского президента.

"Ваша Всесвятость, огромное вам спасибо. Хочу подчеркнуть, мы ждем вас в Украине. И ждем с нетерпением", - обратился Порошенко к Вселенскому патриарху по завершению торжественной церемонии подписания томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Также президент поблагодарил Варфоломея за предоставление Украине томоса об автокефалии.

"Еще раз слова большой благодарности от имени украинского народа, от имени нашей нации вашему святейшеству за то огромное дело, которое вы сделали. И среди пятнадцати звезд автокефальных православных церквей сейчас появилась украинская звездочка. Это очень важно", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, сегодня Вселенский патриарх Варфоломей сегодня подписал томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины.

Варфоломей после подписания томоса об автокефалии Единой поместной православной церкви заявил, что Константинополь всегда будет стоять на стороне Украины.