Порошенко: тільки перемога України та членство в НАТО є запорукою світової безпеки

"Російська агресія проти України є найбільшою загрозою світу після Другої світової війни. Така оцінка Сполучених Штатів, і ми з нею повністю згодні. Це не питання війни росії і України, це загроза для глобальної безпеки світу. Відповідно таку увагу США будуть приділяти підтримці України. Як уточнив пан міністр, це не підтримка України - це інвестиція у світову безпеку. Це буквально ті тези, з якими виходять українці", - заявив Порошенко.

На його думку, єдиний шлях, яким може бути забезпечена безпека в Європі і мир - це є українська перемога. Треба зробити все можливе для того, щоб перемога здійснилась.

"Це є зброя, це посилення санкцій включно - і ми маємо починати про це говорити - з екстериторіальними санкціями. Ми маємо перерізати канали російського експорту. Ми маємо перерізати надходження валюти в росію, бо за цю валюту купується зброя, якою вбивають українців", - наголосив він.