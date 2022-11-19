У США попередили про намір Росії виснажити запаси української ППО

РФ намагається перевантажити та виснажити запаси української ППО. Задля цього росіяни посилюють свої ракетні удари по Україні.

Про це заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У розмові з журналістами високопоставлений чиновник Пентагону пояснив, що "Росія прагне домінувати в небі, змушуючи Україну використовувати вкрай необхідні їй запаси".

При цьому він підкреслив, що США віддані забезпеченню українців обладнанням, необхідним для підтримки їхньої оборони.

"Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо переконатися, що вона не спрацює, переконавшись, що українці отримають те, що їм потрібно, щоб зберегти свою протиповітряну оборону дієздатною", - зазначив Колін Кал.

Масовані удари РФ по Україні

Нагадаємо, 15 листопада Росія завдала наймасованішого удару по енергетичній інфраструктурі країни з початку повномасштабної війни. Ворог випустив Україною 96 крилатих ракет, з яких 75 вдалося збити.

При цьому вже через день росіяни знов почали масовано бити по Україні.

Як згодом зазначили в Повітряних силах, цього разу ППО не змогла вдало попрацювати, бо Україна все ще не має достатньо засобів протиповітряної оборони, щоб працювати ефективно.

Цікавим також є те, що росіяни могли почати використовувати нові "прийоми" (так звані хибні цілі), аби ввести в оману Сили ППО.

Зокрема, нещодавно в ЗМІ з'явилася інформація про те, що окупанти запустили по Україні щонайменше одну крилату ракету Х-55 зі свого "ядерного арсеналу", але перед цим вийняли з неї ядерну боєголовку.

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