Порошенко: только победа Украины и членство в НАТО являются залогом мировой безопасности

"Российская агрессия против Украины является самой большой угрозой миру после Второй мировой войны. Такая оценка Соединенных Штатов, и мы с ней полностью согласны. Это не вопрос войны России и Украины, это угроза глобальной безопасности мира. Соответственно такое внимание США будут уделять поддержке Украины". Как уточнил господин министр, это не поддержка Украины - это инвестиция в мировую безопасность. Это буквально тезисы, с которыми выходят украинцы", - заявил Порошенко.

По его мнению, единственный путь, которым может быть обеспечена безопасность в Европе и мир - это украинская победа. Надо сделать все возможное для того, чтобы победа свершилась.

"Это оружие, это усиление санкций включительно - и мы должны начинать об этом говорить - с экстерриториальными санкциями. Мы должны перерезать каналы российского экспорта. Мы должны перерезать поступление валюты в россию, потому что за эту валюту покупается оружие, которым убивают украинцев", - подчеркнул он.