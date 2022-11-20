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Порошенко: только победа Украины и членство в НАТО являются залогом мировой безопасности

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Юлия Бойко

Пятый президент Петр Порошенко обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином усиление поддержки Украины ради победы над агрессором. По его словам, только членство Украины в НАТО является надежной гарантией безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко во время Международного форума по вопросам безопасности в канадском Галифаксе.

"Российская агрессия против Украины является самой большой угрозой миру после Второй мировой войны. Такая оценка Соединенных Штатов, и мы с ней полностью согласны. Это не вопрос войны России и Украины, это угроза глобальной безопасности мира. Соответственно такое внимание США будут уделять поддержке Украины". Как уточнил господин министр, это не поддержка Украины - это инвестиция в мировую безопасность. Это буквально тезисы, с которыми выходят украинцы", - заявил Порошенко.

По его мнению, единственный путь, которым может быть обеспечена безопасность в Европе и мир - это украинская победа. Надо сделать все возможное для того, чтобы победа свершилась.

"Это оружие, это усиление санкций включительно - и мы должны начинать об этом говорить - с экстерриториальными санкциями. Мы должны перерезать каналы российского экспорта. Мы должны перерезать поступление валюты в россию, потому что за эту валюту покупается оружие, которым убивают украинцев", - подчеркнул он.

Ранее РБК-Украина сообщало, что заместитель министра обороны США по политике Колин Кал отметил: РФ пытается перегрузить и истощить запасы украинского ПВО. Ради этого россияне усиливают свои ракетные удары по Украине.

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Петр ПорошенкоНАТОРоссийская Федерация