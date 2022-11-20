Порошенко: тільки перемога України та членство в НАТО є запорукою світової безпеки
Пʼятий президент Петро Порошенко обговорив з міністром оборони США Ллойдом Остіном посилення підтримки України задля перемоги над агресором. За його словами, тільки членство України в НАТО є надійною гарантією безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка під час Міжнародного безпекового форуму у канадському Галіфаксі.
"Російська агресія проти України є найбільшою загрозою світу після Другої світової війни. Така оцінка Сполучених Штатів, і ми з нею повністю згодні. Це не питання війни росії і України, це загроза для глобальної безпеки світу. Відповідно таку увагу США будуть приділяти підтримці України. Як уточнив пан міністр, це не підтримка України - це інвестиція у світову безпеку. Це буквально ті тези, з якими виходять українці", - заявив Порошенко.
На його думку, єдиний шлях, яким може бути забезпечена безпека в Європі і мир - це є українська перемога. Треба зробити все можливе для того, щоб перемога здійснилась.
"Це є зброя, це посилення санкцій включно - і ми маємо починати про це говорити - з екстериторіальними санкціями. Ми маємо перерізати канали російського експорту. Ми маємо перерізати надходження валюти в росію, бо за цю валюту купується зброя, якою вбивають українців", - наголосив він.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал зазначив: РФ намагається перевантажити та виснажити запаси українського ППО. Задля цього росіяни посилюють свої ракетні удари по Україні.
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