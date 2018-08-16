Порошенко і Меркель скоординували позиції перед зустріччю з Путіним

Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє прес-служба президента України.

Повідомляється, що співрозмовники скоординували позиції напередодні зустрічі канцлера ФРН і президента РФ Володимира Путіна. Також сторони обговорили ситуацію на Донбасі і подальші зусилля, в тому числі миротворчі, для забезпечення прогресу в мирному врегулюванні.

Особливу увагу Порошенко приділив питанню звільнення українських заручників і політичних в'язнів, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях і в Росії, зокрема необхідність негайного звільнення українського режисера Олега Сенцова.

Співрозмовники також обговорили виклики безпеки, пов'язані з будівництвом "Північного потоку-2" та узгодили графік подальших контактів у рамках подальшого розвитку двостороннього діалогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін і Меркель 18 серпня на переговорах, які пройдуть в Берліні, обговорять широкий спектр актуальних питань, зокрема, ситуацію з американськими санкціями, стан справ в Сирії, в Україні. Попередня зустріч Путіна і Меркель відбулася 18 травня поточного року у Москві. Тоді, за підсумками зустрічі з президентом РФ Меркель заявляла про необхідність продовжувати обговорювати питання введення миротворців ООН на Донбас. Крім того, Меркель наголосила на тому, що після будівництва газопроводу "Північний потік-2" роль України як транзитної країни повинна зберегтися.