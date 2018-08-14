Путин и Меркель 18 августа обсудят "Северный поток-2"

Новости Политика 14.08.2018 - 14:22
Фото: Ангела Меркель и Владимир Путин (Kremlin.ru)
Фото: Ангела Меркель и Владимир Путин (Kremlin.ru)

Также Путин и Меркель обсудят ситуацию в Сирии и Украине

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа на переговорах, которые пройдут в Берлине, обсудят широкий спектр актуальных вопросов, в частности, ситуацию с американскими санкциями, положение дел в Сирии, в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"В субботу Путин будет в Берлине, состоятся его переговоры с канцлером Меркель, они сделают заявление для прессы… Что касается тем, то это сверка часов по всем важнейшим проблемам: это, конечно, и международный круг вопросов, это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны, и с последствиями этих рестрикций", - рассказал Песков.

Отвечая на вопрос, будут ли лидеры обсуждать возможные американские санкции, Песков сказал, что " очевидно, что будут".

"Кроме того, конечно, будут затронуты вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, темы реализации крупных международных коммерческих проектов, я имею ввиду "Северный поток-2", - заключил Песков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что предыдущая встреча Путина и Меркель состоялась 18 мая текущего года в Москве (Российская Федерация). Тогда, по итогам встречи с президентом РФ Меркель заявляла о необходимости продолжать обсуждать вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс. Кроме того, Меркель акцентировала на том, что после строительства газопровода "Северный поток-2" роль Украины как транзитной страны должна сохраниться.

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Теги:  Владимир Путин,  Ангела Меркель  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС