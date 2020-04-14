Порошенко под судом: мы не позволим власти притеснять оппозицию

Уголовные преследования Татьяны Чорновол и других активистов, участников Революции Достоинства под прикрытием эпидемии коронавируса не стали сюрпризом, ведь власть не скрывала своего истинного отношения к Майдану и его ценностям. Об этом под стенами Печерского суда, где выбирают меру пресечения Татьяне Чорновол, заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

Порошенко подчеркнул, что нынешней власти и "кукловодам" от Виктора Януковича не удастся запугать участников Майдана.

"У нас не было никаких иллюзий относительно позиции и поведения действующей власти, ее отношение к событиям Революции Достоинства. Потому что когда весь украинский народ, миллионы людей вышли на Майдан, - они тогда шутили, обращаясь к президенту Януковичу: "а если вооружить Беркут эбонитовыми палочками, а протестующих одеть в шерстяную одежду, можно ли так производить электричество", - сказал Порошенко.

Порошенко подчеркивает, что все "хорошо помнят и 30 ноября, и 1 декабря - с проломленными головами активистов и журналистов на Банковой, и 11 декабря - первый ночной штурм Майдана, и первые жертвы - Нигояна, Жизневского, в том числе на Грушевского".

"Я очень хорошо помню утро 18 февраля, когда выстрелами Беркута бойцы 14-ой сотни падали ранеными и в полдевятого, и в половине десятого, и мы их эвакуировали из Мариинского парка. Я очень хорошо помню, что нас тогда все хотели запугать. И мы четко продемонстрировали: мы никого не боялись, не боимся и не будем бояться. Дела Софии Федины, Маруси Зверобой, Татьяны Чорновол идут совершенно в этом ракурсе. Они хотят нас запугать. Это безумие. В условиях, когда страна погрузилась в политически-экономически-социальный кризис, все, что мы делаем - пытаемся объединить Украину. Для того, чтобы дать отпор, для того, чтобы защитить государство, народ, защитить людей от этих вызовов", - добавил Порошенко.

В свою очередь, Порошенко подчеркивает, что активистов и участников Майдана запугать невозможно.

"Мы точно будем бороться и продолжать борьбу Революции достоинства. Мы точно будем делать все, чтобы защитить Украину, и они нас не запугают. Сегодня мы никого не призывали сюда приходить, потому как там говорили про социальную дистанцию? Мы сегодня в масках, мы придерживаемся дистанции, но мы не дадим властям воспользоваться коронавирусом для того, чтобы тайком попробовать зажать оппозицию", - отметил лидер "Европейской солидарности".

Напомним,14 апреля Чорновол пришла на допрос по делу об убийстве в Государственное бюро расследований.

Ранее сотрудники ГБР пришли с обысками в дом к экс-нардепу Чорновол. По словам бывшего парламентария, обыски проходили по делу о поджоге офиса Партии регионов в Киеве в феврале 2014 года.

Позже глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на обыски у Татьяны Черновол и вручении ему подозрения в убийстве, назвав действия Государственного бюро "жаждой мести".