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В ГБР рассказали обстоятельства поджога, в котором подозревают Черновол

Новости » Политика     11.04.2020 - 17:43
В ГБР рассказали обстоятельства поджога, в котором подозревают Черновол
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате поджога погиб человек

В Государственном бюро расследований рассказали обстоятельства поджога офиса "Партии регионов" в Киеве в 2014 году, в причастности к которому подозревают бывшую народную депутатку Татьяну Черновол. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, поджог офиса "Партии регионов" на улице Липской произошел в промежуток времени между 11 и 12 часами дня 18 февраля 2014 года. При этом смерть Владимира Захарова, в причастности к которой также подозревают Черновол, наступила раньше 13 часов.

"Приведенные факты свидетельствуют о том, что по состоянию на момент поджога офиса "Партии регионов" со стороны Черновол 18 февраля 2014 в промежуток времени с 11 до 12 часов никаких убийств на ул. Институтской и Крепостном переулке в г. Киеве зафиксировано не было. Поэтому подозреваемая Черновол физически не могла отвлекать никого от совершения убийств, в том числе способом поджога офиса, в результате которого погиб человек", - добавили в ГБР.

Напомним, вчера ГБР пришло с обысками к дому экс-нардепу Черновол. Черновол заявляла, что обыски проходятся по делу о поджоге офиса "Партии регионов" в Киеве в феврале 2014 года. Бывшая депутатка утверждала, что поджог партийного офиса произошел после расстрела протестующих.

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Новости Украины Партия регионовТатьяна ЧорноволподжогГБР
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