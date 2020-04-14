Суд начал избрание меры пресечения Черновол

Фото: Татьяна Черновил (Виталий Носач/РБК-Украина)

Все члены "Европейской солидарности" готовы взять Татьяну Черновил на поруки

Печерский районный суд города Киева начал избирать меру пресечения бывшему народному депутату Татьяне Черновол. Об этом сообщает РБК-Украина.

Перед началом судебного заседания соглава "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что все члены фракции готовы взять на поруки Татьяну Черновол.

"Вся фракция "Европейской солидарности" готова взять госпожа Татьяну Черновол на поруки, все 27 наших депутатов. Большинство из нас здесь есть", - отметила Геращенко.

Суд по Тетяна Чорновол. Взяли перерву на 25 хвилин. Веде сумнозвісний суддя Вовк. Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 14 квітня 2020 р.

Перерва в суді до 17 години Опубліковано Миколою Княжицьким Вівторок, 14 квітня 2020 р.

Напомним, сегодня Черновол пришла на допрос в деле об убийстве в Государственное бюро расследований.

Ранее сотрудники ГБР пришли с обысками в дом к экс-нардепу Черновол. По словам бывшего парламентария, обыски проходили по делу о поджоге офиса "Партии регионов" в Киеве в феврале 2014 года.

Позже глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на обыски у Татьяны Черновол и вручении ей подозрения в убийстве, назвав действия Государственного бюро "жаждой мести".