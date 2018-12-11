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Порошенко и Столтенберг проведут встречу в штаб-квартире НАТО

Новости » Политика    11.12.2018 - 18:21
Порошенко и Столтенберг проведут встречу в штаб-квартире НАТО
Фото: Петр Порошенко и Йенс Столтенберг (пресс-служба президента Украины)

Встреча состоится в Брюсселе, 13 декабря

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Петром Порошенко в штаб-квартире НАТО в четверг, 13 декабря 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

Сообщается, что 13 декабря состоится совместная пресс-конференция Порошенко и Столтенберга.

Напомним, Порошенко 12-13 декабря посетит Брюссель для переговоров с руководством институтов и государств членов ЕС накануне заседания Европейского Совета, где будут обсуждаться пути дальнейшего усиления давления на Россию и помощи украинскому Приазовью.

26 ноября Порошенко и Столтенберг договорились срочно созвать чрезвычайное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за действий РФ в Азовском море. Порошенко и Столтенберг провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждался акт агрессии России против Украины в Азово-Черноморской акватории, а также введение режима военного положения в Украине.

Добавим, что ранее Столтенберг заявлял, что страны-члены Альянса готовы поддерживать Украину в случае открытого нападения со стороны Российской Федерации. 

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