Порошенко прокомментировал санкции ЕС против организаторов "выборов" на Донбассе

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина/Виталий Носач)

Порошенко лично также 12-13 декабря посетит Брюссель, где сообщит о фактах агрессии РФ в море

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал сегодняшнее решение Совета Евросоюза относитео льно санкциях против организаторов "выборов" на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

В частности, Порошенко заявил, что приветствует решение Совета Европейского союза ввести новые санкции ЕС против 9 лиц, причастных к организации и проведении незаконных "выборов" во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей 11 ноября.

"За каждое нарушение минских договоренностей, за каждую новую эскалацию агрессии Кремль должен получать адекватный ответ демократического мира", - написал Порошенко.

Президент добавил, что по его поручению министр иностранных дел Павел Климкин сегодня, 10 декабря, проинформирует Совет министров ЕС-акт агрессии России в Черном море и Керченском проливе.

"12-13 декабря лично посещу Брюссель для переговоров с руководством институтов и государств членов ЕС накануне важного заседания Европейского Совета, где будут обсуждаться пути дальнейшего усиления давления на Россию и помощи украинскому Приазовью", - заявил глава государства.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на решение Европейского союза о введении санкций против лиц, причастных к организации "выборов" на оккупированной территории Донбасса. Климкин также добавил, что МИД, в частности, ждет от Евросоюза реакции на действия России в Керченском проливе.