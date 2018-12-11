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Порошенко і Столтенберг проведуть зустріч у штаб-квартирі НАТО

Новини » Політика    11.12.2018 - 18:21
Порошенко і Столтенберг проведуть зустріч у штаб-квартирі НАТО
Фото: Петро Порошенко і Йенс Столтенберг (прес-служба президента України)

Зустріч відбудеться в Брюсселі, 13 грудня

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг зустрінеться з президентом України Петром Порошенком у штаб-квартирі НАТО в четвер, 13 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Північноатлантичного альянсу.

Повідомляється, що 13 грудня відбудеться спільна прес-конференція Порошенко і Столтенберга.

Нагадаємо, Порошенко 12-13 грудня відвідає Брюссель для переговорів з керівництвом інститутів і держав-членів ЄС напередодні засідання Європейської Ради, де будуть обговорюватися шляхи подальшого посилення тиску на Росію і допомоги українському Приазов'ю.

26 листопада Порошенко і Столтенберг домовилися терміново скликати надзвичайне засідання Комісії Україна-НАТО із-за дій РФ в Азовському морі. Як зазначається, Порошенко та Столтенберг провели телефонні переговори, у ході яких обговорювався акт агресії Росії проти України в Азовсько-Чорноморській акваторії, а також запровадження режиму воєнного стану в Україні.

Додамо, що раніше Столтенберг заявляв, що країни-члени Альянсу готові підтримувати Україну в разі відкритого нападу з боку Російської Федерації.

 

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