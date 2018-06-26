Порошенко и Столтенберг обсудили подготовку Украины к участию в саммите НАТО

Порошенко и Столтенберг провели телефонный разговор

Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 26 июня 2018 года, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку Украины к участию в саммите НАТО в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Стороны обсудили вопросы подготовки к участию Украины в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года. Йенс Столтенберг пригласил президента Украины принять участие в заседании Североатлантического Совета НАТО на уровне глав государств и правительств, а также встречи высокого уровня стран-участниц и стран-партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Порошенко поблагодарил НАТО за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии агрессии РФ.

В ходе разговора Порошенко сообщил Столтенбергу о ситуации на Донбассе и отметил важность размещения там миротворческой миссии ООН.

Порошенко также сообщил, что Украина продолжает реформирование сектора безопасности и обороны согласно стандартам НАТО. В свою очередь, Столтенберг приветствовал недавнее принятие закона о нацбезопасности.

"Петр Порошенко и Йенс Столтенберг призвали как можно скорее освободить всех украинских заложников, которые удерживаются в тюрьмах как на территории России, так и на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что Украина будет участвовать в саммите НАТО.