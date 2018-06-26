Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Порошенко и Столтенберг обсудили подготовку Украины к участию в саммите НАТО

НовостиПолитика    26.06.2018 - 14:15
Фото: Петр Порошенко и Йенс Столтенберг (nato.int)
Фото: Петр Порошенко и Йенс Столтенберг (nato.int)

Порошенко и Столтенберг провели телефонный разговор

Президент Украины Петр Порошенко и генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 26 июня 2018 года, провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили подготовку Украины к участию в саммите НАТО в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Стороны обсудили вопросы подготовки к участию Украины в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года. Йенс Столтенберг пригласил президента Украины принять участие в заседании Североатлантического Совета НАТО на уровне глав государств и правительств, а также встречи высокого уровня стран-участниц и стран-партнеров миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Порошенко поблагодарил НАТО за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность в противодействии агрессии РФ.

В ходе разговора Порошенко сообщил Столтенбергу о ситуации на Донбассе и отметил важность размещения там миротворческой миссии ООН.

Порошенко также сообщил, что Украина продолжает реформирование сектора безопасности и обороны согласно стандартам НАТО. В свою очередь, Столтенберг приветствовал недавнее принятие закона о нацбезопасности.

"Петр Порошенко и Йенс Столтенберг призвали как можно скорее освободить всех украинских заложников, которые удерживаются в тюрьмах как на территории России, так и на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что Украина будет участвовать в саммите НАТО.

Закон о нацбезопасности в ближайшее время поступит на подпись Порошенко Порошенко: из-за Соглашения об ассоциации товарооборот с ЕС за год вырос на 30%
Теги публикации: НАТО, Порошенко Петр, Йенс Столтенберг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь