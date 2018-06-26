Порошенко та Столтенберг обговорили підготовку України до участі у саміті НАТО

Порошенко та Столтенберг провели телефонну розмову

Президент України Петро Порошенко та генсек НАТО Єнс Столтенберг сьогодні, 26 червня 2018 року, провели телефонну розмову, у ході якої обговорили підготовку України до участі у саміті НАТО у Брюсселі. Про це йдеться у повідомленні на сайті глави держави.

"Сторони обговорили питання підготовки до участі України в заходах у рамках саміту НАТО у Брюсселі у липні 2018 року. Єнс Столтенберг запросив президента України взяти участь у засіданні Північноатлантичної Ради НАТО на рівні глав держав та урядів, а також зустрічі високого рівня держав-учасниць та країн-партнерів миротворчої місії "Рішуча підтримка" в Афганістані", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Порошенко подякував НАТО за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та солідарність у протидії агресії РФ.

У ході розмови Порошенко повідомив Столтенбергу про ситуацію на Донбасі та наголосив на важливості розміщення там миротворчої місії ООН.

Порошенко також повідомив, що Україна продовжує реформування сектору безпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО. У свою чергу, Столтенберг привітав нещодавнє ухвалення закону про нацбезпеку.

"Петро Порошенко та Єнс Столтенберг закликали якомога швидше звільнити всіх українських заручників, які утримуються у в’язницях як на території Росії, так і на окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляв, що Україна братиме участь в саміті НАТО.