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Украина будет участвовать в саммите НАТО, - Климкин

НовостиПолитика    23.06.2018 - 11:23
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин отметил, что по состоянию на сегодня планируется единственное заседание - Украина-Грузия-НАТО

Украина будет участвовать в саммите НАТО. Об этом в ходе рабочего визита в Трускавец (Львовская область) заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Украина будет участвовать в саммите НАТО. По состоянию на сегодня планируется единственное заседание - Украина-Грузия-НАТО. У нас (с Грузией, - ред.) совместное стремление обрести членство в НАТО, осуществляем реформы, можем говорить об общем пути и общей цели, поэтому выбрали формат Украина-Грузия-НАТО. То, что мы обсудим безопасность в Черном море вместе с НАТО и вместе с Грузией делает нас сильнее", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия разблокировала проведение саммита Украина-Грузия-НАТО в Брюсселе.

Так, вчера министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с украинской стороной отметил, что Венгрия "ничего не имеет против, чтобы в июле в Брюсселе состоялся саммит НАТО с участием Украины, где будут обсуждаться вопросы безопасности в Черноморском регионе".

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Теги публикации: НАТО, Павел Климкин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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