Порошенко и Столтенберг обсудили дальнейшее сотрудничество Украины с НАТО

Президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой обсудили дальнейшее развитие практического сотрудничества Украины с альянсом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, Порошенко подчеркнул неизменность законодательно определенного курса евроатлантической интеграции Украины, который имеет мощную поддержку в украинском обществе.

"Была отмечена важность дальнейшего развития практического сотрудничества Украины с НАТО, прежде всего с целью усиления безопасности в акватории Черного и Азовского морей. Кроме этого, подчеркнута необходимость усиления давления на Россию с целью освобождения пленных украинских моряков", - говорится в сообщении.

Президент Украины выразил надежду, что государства-члены НАТО поддержат евроатлантические стремления Украины, которая готова "уже сегодня приступить к выполнению плана действий по членству в НАТО".

"Была подчеркнута важность следующего саммита Альянса в Лондоне для фиксации евроатлантических амбиций Украины. Были также обсуждены вопросы подготовки запланированного на июль этого года визита в Украину Североатлантического Совета НАТО", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Напомним, ранее анонсировалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 13 мая в штаб-квартире организации встретится с президентом Украины Петром Порошенко. Указывалось, что по окончании встречи общение с прессой не предусмотрено.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Петр Порошенко 13-14 мая 2019 года будет находиться с рабочим визитом в Брюсселе (Бельгия).