Порошенко та Столтенберг обговорили подальше співробітництво України з НАТО

Президент України Петро Порошенко у Брюсселі провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, у ході якої було обговорено подальший розвиток практичного співробітництва України з альянсом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Так, Порошенко підкреслив незмінність законодавчо визначеного курсу євроатлантичної інтеграції України, який має потужну підтримку в українському суспільстві.

"Було відзначено важливість подальшого розвитку практичного співробітництва України з НАТО, передусім з метою посилення безпеки в акваторії Чорного та Азовського морів. Крім цього, підкреслено необхідність посилення тиску на Росію з метою звільнення полонених українських моряків", - сказано у повідомленні.

Президент України висловив сподівання, що держави-члени НАТО підтримають євроатлантичні прагнення України, яка готова "вже сьогодні розпочати виконання плану дій щодо членства в НАТО".

"Було наголошено на важливості наступного Саміту Альянсу в Лондоні для фіксації євроатлантичних амбіцій України. Було також обговорено питання підготовки запланованого на липень цього року візиту в Україну Північноатлантичної Ради НАТО", - повідомили у прес-службі глави держави.

Нагадаємо, раніше анонсувалося, що генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг 13 травня у штаб-квартирі організації зустрінеться з президентом України Петром Порошенко. Вказувалося, що після закінчення зустрічі спілкування з пресою не передбачено.

Як писало РБК-Україна, президент України Петро Порошенко 13-14 травня 2019 року буде перебувати з робочим візитом в Брюсселі (Бельгія).